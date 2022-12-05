Жители Марий Эл могут отслеживать транспорт, перевозящий маломобильых граждан

Новая функция появилась на портале ИТС региона и в приложении «Умный транспорт». Фото: Алексей БУЛАТОВ

На портале ИТС Марий Эл и в приложении «Умный транспорт» появилась новая функция. Теперь местные жители могут отслеживать движение общественного транспорта, перевозящего маломобильных граждан, в реальном времени, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Транспорт для перевозки мобильных граждан отмечен на карте специальным значком. Благодаря этому пассажиры могут заранее планировать свои поездки и выходить на остановку к определенному времени.

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