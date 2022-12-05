С 6 декабря в Казани изменится схема движения по улице Юлиуса Фучика

На объекте организуют движение по дублерам и перенесут остановку общественного транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани изменится схема движения по улице Юлиуса Фучика. Ограничения продлятся до завершения работ по строительству станции метрополитена, сообщает Комитет по транспорту города.

Так, с 6 декабря движение по дублеру организуют в районе дома №131 по улице Фучика, от улицы Ломжинская в сторону улицы Чишмяле, а с 7 декабря - в районе дома №1 по улице Чингиза Айтматова, от улицы Чишмяле в сторону улицы Ноксинский Спуск.

Кроме того, остановку общественного транспорта «улица Ломжинская» перенесут на 100 метров в сторону улицы Чишмяле.

Схема изменения движения. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Казани

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