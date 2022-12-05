По факту отравления школьницы газом на улице Литвинова в Казани возбуждено уголовное дело

Расследование находится на контроле прокуратуры Советского района города. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

По факту отравления угарным газом 13-летней школьницы, которое произошло в частном доме на улице Литвинова в Казани 24 ноября, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле прокуратуры Советского района города, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, по предварительным данным СУ СКР по Татарстану, девочка находилась в ванной, когда газовая колонка по неустановленной пока причине потухла. Спустя время подросток потеряла сознание. На шум прибежали родственники, которые и вызвали на место экстренные службы.

Школьницу госпитализировали. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

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