Пожар в двухэтажном коттедже в казанском поселке Салмачи ликвидирован

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

К 9:43 пожарным удалось ликвидировать открытое горение в одном из коттеджей поселка Салмачи в Казани, сообщают в МЧС Татарстана. Напомним, огонь вспыхнул в двухэтажном доме с пятью подъездами на улице Лиственная около 7:57 в понедельник, 5 декабря.

По последним данным, в результате ЧП пострадала женщина. Она была передана медикам для осмотра.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram