Он пожелал, чтобы добро всегда возвращалось тем, кто его совершает. Фото: правительство Марий Эл

Глава Марий Эл Юрий Зайцев поздравил волонтеров республики с Днем добровольца. Он отметил, что благодаря им оказывается помощь людям и вносится огромный вклад во все сферы жизни.

По словам Зайцева, данное движение активно развивается в регионе. Так, например, в рамках Всероссийского движения «Мы вместе» тысячи местных жителей оказали помощь нуждающимся, военнослужащим и их семьям.

– Вы – наша гордость и опора! Пусть добро, которое вы делаете людям, всегда к вам возвращается, - заявил в своем поздравлении глава Марий Эл.

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