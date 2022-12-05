Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал, в каком состоянии находится Лисичанск

Из татарстанского автограда туда отправлено более 150 тысяч различных грузов. Фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, побывавший на минувшей неделе в ЛНР, рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится Лисичанск. По его словам, на данный момент там очень холодно, хотя столбики термометров показывают всего -9 градусов. Вместе с тем, в городе наблюдаются перебои с водой и энергией.

- Нужна серьезная работа по восстановлению города и наш город принимает в этом участие. Из Набережных Челнов отправлено более 150 тысяч различных грузов: продовольствие, теплая одежда, детские вещи, - заявил градоначальник на совещании в Исполкоме татарстанского автограда 5 декабря.

Магдеев также отметил, что встретился с земляком Рустамом Гатиным и его командой, которые организовали полевую кухню для всех нуждающихся.

- Они настоящие герои, говорю это без преувеличения, - заявил Магдеев.

Напомним, в июле Татарстан взял шефство над Лисичанском. Местные специалисты намерены помочь городу в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

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