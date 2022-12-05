В Чувашии планируют ввести штрафы за нарушения решений оперштаба по СВО

Предполагается, что размер штрафа за подобное будет составлять до 100 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии планируют ввести штрафы за нарушения решений оперштаба по спецоперации. Желание внести поправки в местный административный кодекс изъявил Госкомитет республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Проект закона опубликован на сайте Народного контроля региона.

Если эта идея будет реализована, то подобные нарушения будут караться предупреждением или штрафов в размере до трех тысяч рублей для физических лиц, до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

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