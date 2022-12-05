В казанском поселке Салмачи вспыхнул двухэтажный коттедж

На месте работают пожарные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 7:57 в понедельник, 5 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Лиственная в поселке Салмачи. Огонь вспыхнул в двухэтажном коттедже. Это не частный дом, у него имеются пять подъездов.

На место оперативно прибыли пожарные.

- В 8:40 поступила информация о пострадавшей женщине, ее осматривают медики, - сообщают в МЧС Татарстана.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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