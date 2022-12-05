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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 6:15

В воскресенье в Казани произошло сразу два случая отравления угарным газом

Среди пострадавший есть дети, в том числе новорожденная девочка
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причины происшествий устанавливаются.

Причины происшествий устанавливаются.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером в воскресенье, 4 декабря, в Казани произошло сразу два случая отравления угарным газом. О первом экстренным службам стало известно около 20:58. Сообщалось, что на улице Аметьевская в бане, отапливаемой дровами, отравилась годовалая девочка. Ей потребовалась госпитализация.

Следующее ЧП произошло около 22:57 в пятиэтажке на улице Парковая. Там пострадали новорожденная девочка и 30-летняя женщина. Малышку забрали в ДРКБ, женщина же от госпитализации отказалась.

Причины происшествий устанавливаются, сообщают в МЧС Татарстана.

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