В воскресенье в Казани произошло сразу два случая отравления угарным газом

Причины происшествий устанавливаются. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером в воскресенье, 4 декабря, в Казани произошло сразу два случая отравления угарным газом. О первом экстренным службам стало известно около 20:58. Сообщалось, что на улице Аметьевская в бане, отапливаемой дровами, отравилась годовалая девочка. Ей потребовалась госпитализация.

Следующее ЧП произошло около 22:57 в пятиэтажке на улице Парковая. Там пострадали новорожденная девочка и 30-летняя женщина. Малышку забрали в ДРКБ, женщина же от госпитализации отказалась.

Причины происшествий устанавливаются, сообщают в МЧС Татарстана.

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