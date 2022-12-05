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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 5:58

На Московском проспекте в Чебоксарах автобус сбил мужчину, переходившего на «красный»

Пешехода госпитализировали в реанимацию
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
ДТП произошло возле дома №2 на Московском проспекте. Фото: УМВД по Чебоксарам

ДТП произошло возле дома №2 на Московском проспекте. Фото: УМВД по Чебоксарам

Фото: скриншот

Около 18:40 в воскресенье, 4 декабря, возле дома №2 по Московскому проспекту в Чебоксарах автобус маршрута №15 сбил человека. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий - «красный» - сигнал светофора.

- Личность пострадавшего устанавливается, госпитализирован в реанимационное отделение, - сообщают в пресс-службе УМВД по городу.

Напомним, схожее ДТП произошло на Московском проспекте вечером в субботу, 3 декабря. Тогда переход-нарушитель попал под колеса сразу двух автомобилей.

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