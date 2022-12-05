На Московском проспекте в Чебоксарах автобус сбил мужчину, переходившего на «красный»

ДТП произошло возле дома №2 на Московском проспекте. Фото: УМВД по Чебоксарам Фото: скриншот

Около 18:40 в воскресенье, 4 декабря, возле дома №2 по Московскому проспекту в Чебоксарах автобус маршрута №15 сбил человека. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий - «красный» - сигнал светофора.

- Личность пострадавшего устанавливается, госпитализирован в реанимационное отделение, - сообщают в пресс-службе УМВД по городу.

Напомним, схожее ДТП произошло на Московском проспекте вечером в субботу, 3 декабря. Тогда переход-нарушитель попал под колеса сразу двух автомобилей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram