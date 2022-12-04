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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 13:42

В Набережных Челнах мужчина подозревается в покушении на убийство сожительницы

Предполагается, что сначала он сломал сожительнице ключицу, а потом ударил ее ножом в шею
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Подозреваемый причастность к совершению преступления признал.

Подозреваемый причастность к совершению преступления признал.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах в покушении на убийство подозревается 47-летний местный житель. Об этом сообщает СУ СКР Татарстана.

По версии следствия, мужчина на почве ревности ударил 48-летнюю сожительницу обломком оконной рамы и сломал ей ключицу. Женщину доставили в больницу, где она заявила, что получила травму по собственной неосторожности. По итогу они вернулись домой и продолжили выпивать спиртное. Предполагается, что на другой день женщина решила выгнать мужчину из дома, из-за чего получила от него удар ножом в шею. Пострадавшую вновь доставили в медучреждение, где ей оказали квалифицированную помощь.

Подозреваемый причастность к совершению преступления признал. В настоящий момент следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

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