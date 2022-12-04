В Татарстане планируют выпустить 100 тысяч карт жителя республики в I квартале 2023 года

Карты на первом этапе будут виртуальными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первые 100 тысяч карт жителя Татарстана на базе платежной системы “МИР” собираются выпустить в I квартале 2023 года. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития региона Айрат Хайруллин.

По его словам, карты жителя Татарстана на первом этапе будут виртуальными, а воспользоваться ими можно будет с помощью смартфона. Карта объединит в себе льготно-транспортное обслуживание, питание школьников, читательский и студенческий билеты.

Напомним, ранее сообщалось, что такой картой можно будет не только расплачиваться в магазине и общественном транспорте, но и использовать как полис ОМС и СНИЛС.

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