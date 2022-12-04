С 7 по 22 декабря в Казани ограничат движение по улице Блюхера

Дорогу перекроют рядом с домом №4.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Казани временно ограничат проезд по улице Блюхера. Постановление об этом опубликовали в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.
Так, дорога будет перекрыта с 7 по 22 декабря по улице Блюхера, рядом с домом №4. Здесь будут строить водопровод и хозяйственно-бытовую канализацию.
Напомним, до 26 декабря в Казани также нельзя будет проехать между улицами Островского и Петербургской.
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