За 10 месяцев 2022 года в Татарстане произвели сельхозпродукции на 122 миллиарда рублей

Наибольший прирост крупного рогатого скота отмечается в Мензелинском, Кукморском и Атнинском районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане за 10 месяцев 2022 года произвели сельхозпродукции на сумму 122 миллиарда рублей. Из них 85 миллиардов рублей приходятся на реализацию молока, скота, птицы и яиц. Об этом на совещании в региональном Доме Правительства рассказал глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров.

Наибольший прирост крупного рогатого скота отмечается в Мензелинском, Кукморском и Атнинском районе. Положительная динамика также видна в Сабинском, Мамадышском и Балтасинском районах. Отрицательная динамика наблюдается в Чистопольском и Кайбицком районах. Лидерами по увеличению объемов молока являются Кукморский, Сабинский и Атнинский районы, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Всего в республике за указанный период получили 1 миллион 264 тысячи тонн молока, вырастили 342 тысячи тонн скота и птицы, произвели 1 миллиард 28 миллионов яиц.

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