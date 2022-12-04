В Набережных Челнах супругам мобилизованных выплатят 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Выплату уже получила одна семья военнослужащего, в которой родился первенец. Фото: пресс-служба мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева

В Набережных Челнах супругам мобилизованных единовременно выплатят 100 тысяч рублей за рождение ребенка. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев после посещения роддома КДМЦ.

В субботу, 3 декабря, градоначальник побывал на выписке первенца, родившегося в семье военнослужащего из Набережных Челнов. Мэр города поздравил новоиспеченных родителей, вручил им денежную сумму и набор для новорожденных от Правительства Татарстана.

- Мною принято решение: каждой супруге мобилизованного жителя города выделяется материальная помощь по случаю рождения ребёнка в размере 100 тысяч рублей, - заявил Наиль Магдеев в своем telegram-канале.

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