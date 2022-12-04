Жителям Татарстана рассказали, какие выплаты положены по уходу за инвалидами

Размер ежемесячной компенсационной выплаты - 1,2 тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляющий региональным отделением Пенсионного фонда Эдуард Вафин рассказал о том, какие ежемесячные компенсационные выплаты положены татарстанцам по уходу за инвалидами.

Так, неработающие жители республики, которые ухаживают за инвалидами первой группы, за исключением инвалидов с детства, независимо проживают ли они вместе, и является ли инвалид членом семьи, могут оформить ежемесячную компенсацию в размере 1,2 тысячи рублей, сообщает «Татар-информ».

Родители, усыновители, опекуны, попечители и иные люди, которые ухаживают за несовершеннолетними инвалидами или инвалидами с детства первой группы, могут оформить ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Ежемесячная компенсационная выплата назначается на период ухода за инвалидом. Пенсионеры и граждане, которые получают пособие по безработице, оформить данную меру поддержки не смогут.

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