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НовостиЗдоровье4 декабря 2022 8:31

За сутки в Татарстане выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом

С декабря в республике ежедневно растет заболеваемость COVID-19
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
При этом выздоровели 53 человека.

При этом выздоровели 53 человека.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Татарстане было выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом. При этом госпитализировали 15 заболевших, а выздоровели 53 человека. Такие данные в воскресенье, 4 декабря, передает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С приходом зимы в Татарстане наблюдается ежедневный рост заболеваемости COVID-19. С начала пандемии коронавирус в республике выявили у 190 836 человек, 187 768 из которых побороли инфекцию, а 2 007 - скончались. Коллективный иммунитет жителей республики к COVID-19 остается неизменным - 3,9%.

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