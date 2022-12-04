Синоптики предупредили жителей Татарстана о 30-градусном морозе и гололеде

Существенных осадков на территории республики не прогнозируется. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в воскресенье, 4 декабря, в республике будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Температура ночью опустится до -25 градусов, при прояснениях и в восточных районах - до 30 градусов мороза. Днем температура воздуха составит от -12 до -17 градусов.

В понедельник, 5 декабря, сохранится облачная погода с прояснениями. Столбики термометров ночью будут показывать от -15 до -20 градусов, при прояснениях - до -23 градусов. В дневное время воздух прогреется до -11 градусов. Во вторник, 6 декабря, погода практически не изменится. Во все дни на дорогах сохранится гололед.

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