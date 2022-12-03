В Чебоксарах мужчина переходил дорогу на «красный» и попал сразу под два авто

ДТП произошло у остановки «улица Афанасьева» на Московском проспекте. Фото: скриншот

Около 18:46 в субботу, 3 декабря, у остановки «улица Афанасьева» на Московском проспекте в Чебоксарах произошло ДТП. Там пешеход попал под колеса сразу двух автомобилей.

На данный момент известно, что мужчина переходил дорогу на «красный» сигнал светофора и уже почти дошел было до тротуара, когда его сбила машина Suzuki Grand Vitara. От удара горожанина отбросило на другое авто - Hyunday Solaris.

Сейчас за жизнь пешехода борются медики, сообщают в УМВД по городу.

Обстоятельства произошедшего и личность пострадавшего устанавливаются.

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