В Набережных Челнах увековечили имя погибшего участника спецоперации Андрея Яранцева

Яранцева называют настоящим примером мужества, героизма. Фото: Исполком Набережных Челнов

На фасаде школы №27 в Набережных Челнах установили памятную табличку Андрею Яранцеву - бывшему выпускнику и участнику спецоперации на Украине. Мужчина погиб в ходе выполнения своего воинского долга.

- Андрей Алексеевич является настоящим примером мужества, героизма. Он до конца был верен присяге, которую дал нашей стране, - заявила на церемонии открытия таблички замглавы муниципального образования города Ирина Сагидуллина.

Яранцев был награжден медалью Жукова, «За отвагу», «За ратную доблесть», государственными наградами Донецкой и Луганской Народной республики и другими. Награжден Орденом мужества посмертно. Его имя также увековечено на мемориальном комплексе «Родина-мать».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram