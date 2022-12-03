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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 14:02

На реке Кама в Елабужском районе мужчина провалился под лед и умер

По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Трагедия произошла днем 3 декабря у поселка Тарловка.

Трагедия произошла днем 3 декабря у поселка Тарловка.

Фото: МЧС Татарстана

Около 12:35 в субботу, 3 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на реке Кама у поселка Тарловка в Елабужском районе мужчина провалился под лед. Очевидцы сообщили, что он находится в километре от берега и не подает признаков жизни.

На место прибыли спасатели. Они извлекли мужчину из полыньи и передали медикам. Те констатировали смерть, скорее всего, от переохлаждения, сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.

Личность погибшего устанавливается.

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