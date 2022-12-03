«В полевых условиях самое то»: депутат рассказал, чем питаются участники спецоперации

Соответствующие кадры он опубликовал в своем telegram-канале. Фото: скриншот

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, который принимает участие в спецоперации, рассказал о быте военнослужащих на месте дислокации, а именно - об их питании. Так, например, по его словам, важнейшую часть рациона солдат занимают консервы.

- Это может быть каша, тушенка или рыба, на сладкое – сгущенка. Если это каша, то ее подогревают на газовой горелке. В полевых условиях самое то, - написал Шарафиев в своем telegram-канале

Обед бойцы могут завершить чаем с лимоном, добавил депутат.

Напомним, Эдуард Шарафиев подписал контракт с одним из добровольческих батальонов. Свое решение депутат объяснил тем, что ранее уже бывал на Донбассе с гуманитарными миссиями, а теперь хочет оказать боевую поддержку землякам.

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