Татарстанец, пытаясь доказать свою невиновность в одном преступлении, совершил другое

Преступление произошло 23 июля в Зеленодольском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Зеленодольского района. Мужчина обвиняется в убийстве, которое произошло во время посиделок с алкоголем 23 июля текущего года.

По версии следствия, обвиняемый распивал спиртное со своей сожительницей и 52-летним знакомым. В какой-то момент последний стал попрекать мужчину в том, что тот, якобы, совершил покушение на убийство своей матери, за что в итоге отсидел его товарищ. Утверждается, что тогда злоумышленник заявил, что непричастен к преступлению, и ударил оппонента в живот. От полученных травм потерпевший скончался в больнице через несколько часов.

- Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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