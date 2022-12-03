Завершено предварительное следствие по делу экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова

На данный момент мужчина находится в СИЗО. Фото: Басманный суд Москвы

Стало известно о завершении предварительного следствия по уголовному делу в отношении экс-ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Напомним, он обвиняется в подстрекательстве к совершению заказного убийства елабужского бизнесмена Айнара Исрафилова, которое произошло в 1999 году в Москве. Мужчину задержали сразу после вручение премии «Студент года» 21 декабря 2021 года.

В скором времени обвиняемый и его защита ознакомятся с материалами дела. После того, как обвинительное заключение утвердит прокурор, бывший ректор предстанет перед судом, сообщает «Бизнес Online».

Напомним, ранее Гафуров пытался обжаловать продление срока своего нахождения в СИЗО, но не смог. Мосгорсуд не стал менять решение Басманного суда по поводу ареста обвиняемого. Он останется под стражей как минимум до 21 декабря.

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