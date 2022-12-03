В Чувашии колесо грузовика пробило стекло легковушки и убило водителя

ДТП произошло у деревни Карабай Шемурша в Батыревском районе. Фото: ГИБДД Чувашии

Около 10:10 в субботу, 3 декабря, на 104 километре автодороги А-151, у деревни Карабай Шемурша в Батыревском районе, произошло смертельное ДТП. У машины «КамАЗ» на ходу отлетело заднее левое колесо прицепа. Его отбросило в сторону - сначала на грузовой Mercedes, а потом на легковушку Opel.

Колесо пробило стекло последнего автомобиля. В результате этого 52-летний водитель иномарки скончался на месте, а его 53-летняя пассажирка получила травмы.

Водитель «КамАЗа», в свою очередь, не заметил произошедшего ДТП и продолжил свой путь. Автоинспекторы задержали его в двух километрах от места трагедии.

- Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщают в ГИБДД Чувашии.

Водитель «КамАЗа» не заметил произошедшего и продолжил свой путь. Фото: ГИБДД Чувашии

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

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