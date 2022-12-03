В Казани на две недели ограничат движение по улице Короленко

Ограничения должны быть сняты 23 числа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 6 декабря, в Казани будет временно ограничено движение по улице Короленко. Речь идет об участке проезжей части возле дома №85. Вплоть до 23 числа там будут проводиться работы по строительству сетей водоснабжения. После их окончания дорогу вновь откроют, уверяют власти города.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Татарстана до конца года ограничили движение авто по улице Лебедева. Дело в том, что там прокладывают трассу хозяйственно-бытовой канализации

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