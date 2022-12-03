Казанский «Ак Барс» обыграл «Локомотив» со счетом 3:2

Следующим матчем «барсов» станет матч с «Динамо» 4 декабря. Фото: ak-bars.ru

В пятницу, 2 декабря, «Ак Барс» встретился в Казани с ярославским «Локомотивом». Очередной матч КХЛ закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. Шайбы в ворота гостей забили Евсеев, Галимов и Шипачев.

После игры главный тренер «барсов» Олег Знарок поблагодарил болельщиков за поддержку, которая, по его словам, была просто сумасшедшей.

– Мы надеялись с начала сезона, что в команде собрались игроки, которые будут забивать в большинстве. Ждали этого, тренировали это практически каждый день, наверное, это дало свои плоды, - заметил он в разговоре с журналистами.

Напомним. ранее сообщалось, что после матча с «Локомотивом» Знарок решил покинуть казанскую команду по собственному желанию. В тот же вечер клуб принял отставку специалиста.

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