В АТП Татарстана прокомментировали инцидент с ребенком, которого высадили из автобуса

В Ассоциации АТП считают, что женщина специально сделала вброс видео. Фото: скриншот

В пятницу, 2 декабря, в интернете стала распространятся информация о том, что в казанском автобусе №45 кондуктор пыталась высадить мальчика, у которого закончились деньги на транспортной карте. В Ассоциации АТП Татарстана прокомментировали этот инцидент.

- Службой безопасности автотранспортного предприятия просмотрены видеозаписи с камер, которые установлены в автобусе. Информация о том, что кондуктор пытался высадить мальчика из автобуса не нашла подтверждение, - заявил председатель Ассоциации АТП региона Сергей Темляков.

Как заявили в организации, кондуктор сказала, что ребенок может ехать в автобусе, но нужно сказать родителям об отсутствии денег на карте. Дети начали грубить сотруднику. В этот момент с задней площадки транспорта пришла женщина в маске, которая сняла видео и специально сделала его вброс.

Напомним, ранее прокуратура Казани начала проверку по факту произошедшего инцидента в автобусе №45.

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