Конкурс направлен на стимуляцию инновационной деятельности ученых, изобретателей, студентов и школьников. Фото: Марсель Бадыкшин, пресс-служба правительства Татарстана

В пятницу, 2 декабря, премьер-министр республики Алексей Песошин наградил победителей конкурса «50 лучших инновационных идей для Татарстана». Более 150 человек получили премии от 25 до 220 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

Мероприятие направлено на стимуляцию инновационной деятельности ученых, изобретателей, студентов и школьников. По словам премьер-министра, в настоящий момент есть огромный потенциал, чтобы реализовывать свои идеи и развивать бизнес в разных отраслях.

Конкурс «50 лучших инновационных идей для Татарстана» проводится на протяжении 18 лет. За это время финансирование получили порядка 2,6 тысячи компаний.

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