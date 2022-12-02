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НовостиОбщество2 декабря 2022 14:50

Песошин наградил победителей конкурса «50 лучших инновационных идей для Татарстана»

Более 150 человек получили премии от 25 до 220 тысяч рублей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Конкурс направлен на стимуляцию инновационной деятельности ученых, изобретателей, студентов и школьников. Фото: Марсель Бадыкшин, пресс-служба правительства Татарстана

Конкурс направлен на стимуляцию инновационной деятельности ученых, изобретателей, студентов и школьников. Фото: Марсель Бадыкшин, пресс-служба правительства Татарстана

В пятницу, 2 декабря, премьер-министр республики Алексей Песошин наградил победителей конкурса «50 лучших инновационных идей для Татарстана». Более 150 человек получили премии от 25 до 220 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

Мероприятие направлено на стимуляцию инновационной деятельности ученых, изобретателей, студентов и школьников. По словам премьер-министра, в настоящий момент есть огромный потенциал, чтобы реализовывать свои идеи и развивать бизнес в разных отраслях.

Конкурс «50 лучших инновационных идей для Татарстана» проводится на протяжении 18 лет. За это время финансирование получили порядка 2,6 тысячи компаний.

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