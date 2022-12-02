3 декабря в Казани заработает открытый каток у «Ак Барс Арены»

На территории расположится пункт проката коньков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 3 декабря, у стадиона «Ак Барс Арена» в Казани начнет работать каток под открытым небом. На площади порядка 1,8 тысячи квадратных метров организуют как ледовую площадку, так и детскую зону, пункт проката коньков, парковку, места для отдыха и кафе, сообщает администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города.

Утверждается, что каток будет работать при любых погодных условиях. Горожан там будут ждать в будни с 17:00 до 22:00 (выдача коньков до 21:00) и в выходные с 10:00 до 23:00 (выдача коньков до 22:00).

Вход со стороны улицы Чистопольская, через парковку Р9.

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