В Казани кондуктор автобуса пыталась выгнать школьника за то, что у того не было денег

Утверждается, что инцидент произошел на маршруте №45. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Казани начала проверку по факту инцидента, который произошел в автобусе №45 2 декабря. По данным «Татарстан 24», кондуктор с криками пыталась высадить из салона мальчика, который не мог заплатить за проезд, так как у него закончились деньги на транспортной карте. Утверждается, что история закончилась тем, что за ребенка заплатила одна из пассажирок.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям кондуктора, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, ранее сообщалось о похожем инциденте на маршруте №37. Со слов очевидцев, там ребенка все-таки выгнали из салона на мороз.

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