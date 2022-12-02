За год в Татарстане увеличилось число детей с инвалидностью

По последним данным, в регионе проживают около 17 тысяч несовершеннолетних с ОВЗ. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на конец ноября 2022 года, в Татарстане проживают порядка 17 тысяч детей с инвалидностью. Эта цифра на 200 больше той, что была годом ранее, заметила на пресс-конференции глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

Глава ведомства объяснила этот рост тем, что в регионе стали все чаще выявлять патологии на ранних этапах. Это говорит о развитии системы здравоохранения и о том, что диагностика стала более предметной, считает Зарипова.

Напомним, с 1 по 10 декабря в Казани проходит Декада инвалидов. Для людей с ОВЗ подготовили более 100 культурно-массовых и 12 спортивных мероприятий.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram