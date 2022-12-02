Жители Татарстана стали чаще тратить деньги на ремонт смартфонов, одежды и обуви

Починка техники казанцам обходится в среднем в 2 187 рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году жители Татарстана стали на 16% чаще ремонтировать гаджеты. Связано это с тем, что люди покупают более дорогие устройства, которые не теряют актуальности на протяжении нескольких лет.

Вместе с тем татарстанцы также стали бережнее относиться к технике. За год средний срок владения смартфоном увеличился на 6%.

Оно и понятно - ведь выросли и чеки на ремонт техники. Так, например, казанцы стали платить за подобную работу на 19% больше, чем в 2021 году. В среднем починка горожанам обходится в 2 187 рублей.

Отметим, что за первые 10 месяцев 2022 года выросли траты на услуги ремонта одежды (+6%) и обуви (+7%), а также химчистку одежды и мебели (+32%), говорит в исследовании проведенном аналитиками Big Data МТС и YouDo.

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