Жителя Набережных Челнов задержали по подозрению в вербовке в украинские ДРГ

Утверждается, что мужчина попал в поле зрения правоохранителей еще в 2021 году. Фото: Александр ГЛУЗ

В Набережных Челнах задержали главу организации «Кречет». Его подозревают в вербовке в украинские диверсионно-разведывательные группы. Утверждается, что людей для этого мужчина находил на курсах боевых искусств.

По некоторым данным, подозреваемый попал в поле зрения правоохранителей еще в 2021 году. На данный момент он находится под подпиской о невыезде, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник.

Подробности выясняются.

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