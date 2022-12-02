Бастрыкин поручил разобраться в истории жительницы Татарстана, которая 15 лет не получает льготную пенсию

При наличии признаков преступления будет возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После того, как в СМИ появилась информация о сотруднице пароходства из Татарстана, которая уже 15 лет не может получить льготную пенсию, за дело взялись в Следственном комитете России. Его председатель Александр Быстрыкин поручил главе следственного управления по республике Валерий Липский представить ему подробный доклад о ситуации, а при наличии признаков преступления - возбудить уголовное дело.

Пока же утверждается, что женщина не может получить льготную пенсию, потому что начальство предоставило сведения о ее работе на другой должности, по которой никакие льготы не предусматриваются. По крайней мере, так ей заявили в Пенсионном фонде, сообщают местные СМИ.

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