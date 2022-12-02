В Казани автоинспектора поймали с поличным при получении взятки в размере 20 тысяч рублей

Свою вину мужчина признал полностью. Фото: Евгения ГУСЕВА

22-летний бывший автоинспектор из Казани обвиняется в получении взятки в размере 20 тысяч рублей. По версии следствия, 21 сентября он остановил автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находился мужчина с признаками опьянения. Узнав о подозрениях полицейского, водитель предложил ему деньги за то, чтобы тот не составлял протокол.

- Мужчина поехал за деньгами, однако по дороге позвонил ОРЧ СБ МВД по РТ с заявлением о противоправных действиях. В результате после передачи денежных средств злоумышленник был задержан, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Свою вину экс-полицейский признал полностью. Уголовное дело в отношении него направлено в суд.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram