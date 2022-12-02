Среди трудоспособных инвалидов Татарстана работают 31,4 тысячи человек

1,3 тысячи инвалидов работу нашли с помощью органов службы занятости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На данный момент в Татарстане проживают 109 тысяч трудоспособных инвалидов. Официально работают из них 28,8% - 31,4 тысячи человек, сообщает пресс-служба Минтруда республики.

1,3 тысячи инвалидов нашли работу с помощью органов службы занятости, 696 - трудоустроились на временные и общественные работы, а 487 - получили свои рабочие места по квотам.

Еще 13 человек с инвалидностью открыли свое собственное дело. Каждый из них получил от государства финансовую поддержку в размере 145,1 тысячи рублей.

Отметим, что пяти предприятиям региона, образованным общественными организациями инвалидов, выплатили субсидии на оплату труда лицам с ОВЗ. На это из бюджета Татарстана было выделено 21,9 миллиона рублей.

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