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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 11:06

Малыш выпал из автолюльки: в Чувашии иномарка вылетела с дороги и дважды перевернулась

В результате ДТП в Цивильском районе пострадал новорожденный ребенок
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

В пятницу, 2 декабря, на автодороге А-151 в Цивильском районе автомобиль Renault Logan вылетел в кювет и дважды перевернулся. По предварительным данным, 26-летний водитель иномарки выехал на обочину, чтобы обогнать идущую впереди машину, но не справился с управлением.

В результате ДТП пострадал пятимесячный ребенок. Он выпал из автолюльки и получил травму. Его госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщают в ГИБДД Чувашии.

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