Зампредом Госкомитета Татарстана по архивному делу стала Гузель Ильдарханова-Балчиклы

В новые обязанности Гузель Ильдарханова-Балчиклы вступила с 30 ноября. Фото: ga.tatarstan.ru

Новым заместителем председателя Государственного комитета Татарстана по архивному делу назначена Гузель Ильдарханова-Балчиклы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Согласно документу, в новые обязанности Ильдарханова-Балчиклы вступила с 30 ноября. До того момента она занимала должность руководителя Центра первичной обработки документов Госархива Татарстана.

Напомним, Ильнур Шарипов ушел с должности замглавы Госкомитета республики по архивному делу по собственному желанию. Он проработал на этом посту чуть более полутора лет.

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