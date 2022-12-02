За год жилье на вторичном рынке Казани подешевело на 1,43%

По рейтингу снижения стоимости вторичного жилья столица Татарстана попала в топ-10 крупных городов России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За год жилье на вторичном рынке в Казани подешевело на 1,43%. По данным на ноябрь 2022 года, средняя стоимость квадратного метра в городе составляет 142,4 тысячи рублей.

Согласно исследованию компании SRG, цены на вторичку за год снизились в 25 из 50 крупных городов в России. Заметное всего это в Севастополе (-4,24%), Москве (-2,17%) и Калининграде (-2,15%). Столица Татарстана по данному показателю заняла седьмое место, сообщает РБК.

Отметим, что жилье подешевело и на вторичном рынке Набережных Челнов, где квадратный метр сейчас стоит около 83,1 тысячи рублей.

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