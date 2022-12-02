Во время пожара в частной бане в Нурлате погиб мужчина

Причина трагедии устанавливается специалистами.
Фото: МЧС Татарстана
Около 9:32 в пятницу, 2 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Толстого в Нурлате. Горела частная баня.
Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали пламя. Общая площадь горения составила порядка 15 квадратных метров.
При последующем разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело 62-летнего мужчины.
- Причину пожара установят дознаватели ГПН, - сообщают в МЧС Татарстана.
ЧП произошло утром 2 декабря.
Фото: МЧС Татарстана
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