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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 9:27

Во время пожара в частной бане в Нурлате погиб мужчина

Его тело было обнаружено в ходе разбора сгоревших конструкций
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причина трагедии устанавливается специалистами.

Причина трагедии устанавливается специалистами.

Фото: МЧС Татарстана

Около 9:32 в пятницу, 2 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Толстого в Нурлате. Горела частная баня.

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали пламя. Общая площадь горения составила порядка 15 квадратных метров.

При последующем разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело 62-летнего мужчины.

- Причину пожара установят дознаватели ГПН, - сообщают в МЧС Татарстана.

ЧП произошло утром 2 декабря.

ЧП произошло утром 2 декабря.

Фото: МЧС Татарстана

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