Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прибыл в ЛНР

Магдеев (справа) встретился с Рустамом Гатиным (в центре), организовавшим полевую кухню для нуждающихся. Фото: telegram-канал Наиля Магдеева

В пятницу, 2 декабря, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прибыл в Лисичанск. Там он встретился с татарстанцем Рустамом Гатиным и его командой, которые организовали полевую кухню для всех нуждающихся.

- Обстановка в городе сложная и организация горячего питания для 5 тысяч горожан - это важная задача. Поблагодарил наших ребят за работу, - написал градоначальник в своем 11:34 telegram-канале.

Напомним, власти татарстанского автограда регулярно закупают продукты и оборудование для того, чтобы полевая кухня Гатина продолжала работать.

Ранее «Комсомолка» опубликовала интервью с Рустамом Гатиным, в котором он рассказал, зачем поехал в ЛНР, и как сложно было найти поддержку.

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