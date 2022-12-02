73% жителей Татарстана считают уход иностранных авто с российского рынка большой потерей

В опросе приняли участие 14 тысяч татарстанцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

73% жителей Татарстана считают уход иностранных автомобилей с российского рынка большой потерей. Согласно опросу портала «Дром», 18% респондентом считают, что улучшить ситуацию может параллельный импорт. Еще около 5% людей надеются на марки из КНР.

Вместе с тем, 4% татарстанцев думают, что иномарки заменят машинами отечественного производства.

Если говорить о России в целом, то тут около 59% жителей опечалены фактом ухода иностранных авто с рынка. В большинстве своем это москвичи и петербуржцы.

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