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НовостиОбщество2 декабря 2022 9:44

73% жителей Татарстана считают уход иностранных авто с российского рынка большой потерей

18% граждан надеются, что ситуацию исправит параллельный импорт
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В опросе приняли участие 14 тысяч татарстанцев.

В опросе приняли участие 14 тысяч татарстанцев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

73% жителей Татарстана считают уход иностранных автомобилей с российского рынка большой потерей. Согласно опросу портала «Дром», 18% респондентом считают, что улучшить ситуацию может параллельный импорт. Еще около 5% людей надеются на марки из КНР.

Вместе с тем, 4% татарстанцев думают, что иномарки заменят машинами отечественного производства.

Если говорить о России в целом, то тут около 59% жителей опечалены фактом ухода иностранных авто с рынка. В большинстве своем это москвичи и петербуржцы.

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