Жители Казани считают достойной пенсию в размере 46,4 тысячи рублей

Самые высокие запросы у москвичей и петербуржцев. Фото: Рамиль ГАЛИ

Жители Казани считают идеальной пенсию в размере 46,4 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2019 годом желаемая сумма выросла на десять тысяч рублей, говорится в исследовании SuperJob.

По данным опроса, мужчины хотят получать по 47,2 тысячи рублей, а женщины - по 45,5 тысячи рублей. Такие суммы исследователи объясняют увеличением пенсионного возраста и уровнем дохода опрошенных.

Самые высокие запросы у москвичей. Они хотят пенсию в размере 50,8 тысячи рублей в месяц. Чуть скромнее желания у жителей Санкт-Петербурга, которые считают идеальной сумму в 48,2 тысячи рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что столица Татарстана попала в пятерку городов-миллионников России по самым высоким зарплатам.

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