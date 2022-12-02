Хотел как лучше: мужчина решил помочь соседу, а стал фигурантом дела о причинении смерти по неосторожности

Преступление произошло вечером 23 апреля в подъезде одного из жилых домов города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Волжска, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Преступление произошло вечером 23 апреля текущего года в подъезде одного из жилых домов города.

По версии следствия, обвиняемый увидел лежащего в подъезде пьяного соседа и решил помочь ему подняться на ноги. Вот только в процессе потерпевший несколько раз ударился головой об бетонный пол. От полученных травм мужчина скончался в больнице через пару дней.

- По уголовному делу проведены судебные экспертизы: 3 медицинские и психиатрическая, также применялось психофизиологическое исследование (полиграф); допрошены свидетели, - сообщают в следственном управлении СКР по Марий Эл.

В скором времени горожанин предстанет перед судом.

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