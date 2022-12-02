В Казани до конца года ограничили движение по улице Лебедева

Проезжая часть перекрыта сразу на трех участках. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани ограничил движение автомобилей по улице Лебедева. Проезжая часть перекрыта на трех участках: у исправительной колонии №18, между ИК и зданием №1 стр.1, а также от здания №1 стр.1 в направлении поворота на улицу Учительская.

Причина ограничения движения – прокладка трассы хозяйственно-бытовой канализации, объясняют в Комитете внешнего благоустройства города. Работы должны быть завершены к 31 декабря.

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