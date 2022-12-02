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НовостиОбщество2 декабря 2022 9:01

В Татарстане стартовал онлайн-зачет по финансовой грамотности

В нем могут принять участие все желающие
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По итогам зачета по финансовой грамотности каждый участник получит именной сертификат.

По итогам зачета по финансовой грамотности каждый участник получит именной сертификат.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 декабря в Татарстане стартовал онлайн-зачет по финансовой грамотности. Принять в нем участие могут все желающие. Число попыток не ограничено. Ответить на вопросы можно до 15 декабря.

Участникам зачеты нужно показать свои знания о вкладах, кредитах, платежных картах, а также других финансовых продуктах и услугах. По итогу все они получат именные сертификаты.

Для того, чтобы поучаствовать в зачете, необходимо пройти регистрацию.

Отметим, что в 2021 году республика стала лидером по общему числу участников онлайн-зачета по финансовой грамотности. В нем тогда приняли участие более 36 тысяч местных жителей. Большинство из них показали хороший уровень знаний в данной сфере.

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