По итогам зачета по финансовой грамотности каждый участник получит именной сертификат. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 декабря в Татарстане стартовал онлайн-зачет по финансовой грамотности. Принять в нем участие могут все желающие. Число попыток не ограничено. Ответить на вопросы можно до 15 декабря.

Участникам зачеты нужно показать свои знания о вкладах, кредитах, платежных картах, а также других финансовых продуктах и услугах. По итогу все они получат именные сертификаты.

Для того, чтобы поучаствовать в зачете, необходимо пройти регистрацию.

Отметим, что в 2021 году республика стала лидером по общему числу участников онлайн-зачета по финансовой грамотности. В нем тогда приняли участие более 36 тысяч местных жителей. Большинство из них показали хороший уровень знаний в данной сфере.

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