Новый перинатальный центр в Казани сможет принимать до 8 тысяч родов в год

Медики будут принимать как местных женщин, так и женщин из других районов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строящийся перинатальный центр на улице Чуйкова в Казани сможет принимать до восьми тысяч родов в год. Об этом заявил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Известно, что перинатальный центр расположится в семиэтажном здании, рассчитанном на 160 коек. 100 мест выделят акушерскому отделению, а 60 - отделению патологии новорожденных и реанимационному.

В общем же в медучреждении организуют родильные зале, отделение ЭКО, отделение патологии новорожденных, операционный и родовой блоки, отделения детской и взрослой реанимации, а также молельные комнаты. Медики будут принимать как местных женщин, так и женщин из других районов.

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