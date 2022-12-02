Минобороны показало, как мобилизованные повышают навыки ночной стрельбы под Казанью

Похожие тренировки проходят и днем. Фото: скриншот

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых видно, как мобилизованные повышают навыки ночной стрельбы на полигоне под Казанью. Бойцы со штатным оружием ведут огонь по различным учебным мишеням. Последние имитируют живую силу и технику противника на расстоянии от 100 до 400 метров.

- Все мероприятия учебного курса боевой подготовки мобилизованных спланированы и проходят с учетом опыта специальной военной операции, - сообщают в ведомстве.

Похожие тренировки проходят и днем.

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