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НовостиОбщество2 декабря 2022 7:06

В Татарстане экологи выявили разлив нефти на площади в 288 квадратных метров

Это произошло около деревни Кульметьево в Самарском районе
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Экологи отобрали пробы почвы на определение содержания нефтепродуктов.

Экологи отобрали пробы почвы на определение содержания нефтепродуктов.

Фото: скриншот

Сотрудники Закамского территориального управления Минэкологии Татарстана выявили разлив нефти на площади в 288 квадратных метров. Это произошло у деревни Кульметьево Самарского района.

Прибывшие на место специалисты отобрали пробы почвы на определение содержания в ней нефтепродуктов. О результатах анализа будет известно в течении десяти дней.

Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

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