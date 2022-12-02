В Татарстане экологи выявили разлив нефти на площади в 288 квадратных метров

Экологи отобрали пробы почвы на определение содержания нефтепродуктов.
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Сотрудники Закамского территориального управления Минэкологии Татарстана выявили разлив нефти на площади в 288 квадратных метров. Это произошло у деревни Кульметьево Самарского района.
Прибывшие на место специалисты отобрали пробы почвы на определение содержания в ней нефтепродуктов. О результатах анализа будет известно в течении десяти дней.
Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.
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